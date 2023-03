https://cz.sputniknews.com/20230329/v-usa-vyzvali-aby-byla-uslysena-putinova-slova-ktera-znamenaji-pro-zapad-katastrofu-19333272.html

V USA vyzvali, aby byla uslyšena Putinova slova, která znamenají pro Západ katastrofu

V USA vyzvali, aby byla uslyšena Putinova slova, která znamenají pro Západ katastrofu

Západu hrozí katastrofa, bude-li ignorovat signál, který mu dal prezident Ruska Vladimir Putin svým rozhodnutím rozmístit jaderné zbraně v Bělorusku, píše... 29.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-29T22:19+0200

2023-03-29T22:19+0200

2023-03-29T17:42+0200

svět

usa

rusko

katastrofa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/12467668_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_3bb5c6afa06efde76f8a7630e266a9f7.jpg

„Ignorování slona o váze mnoha megatun v pokoji může přivést k pochmurnému, potenciálně katastrofálnímu konci,“ uvádí se v článku.Podplukovník si myslí, že Západ nemá trumfa, aby zvítězil nad Ruskem, a proto by bylo rozumné neriskovat jadernou eskalaci kvůli Ukrajině a skoncovat s tímto konfliktem.Koncem minulého týdne Putin oznámil, že se Moskva a Minsk domluvili o rozmístění jaderných zbraní. Podle jeho slov už pomohlo Rusko zmodernizovat běloruská letadla a začátkem dubna zahájí přípravu posádek, a do 1. července ukončí výstavbu speciálního skladiště pro taktické jaderné zbraně na území spojenecké země. Přitom, jak zdůraznil Putin, neporuší Rusko své mezinárodní závazky a udělá totéž, co dělají v průběhu mnoha desetiletí USA, kdy rozmísťují své taktické jaderné zbraně v Evropě.

https://cz.sputniknews.com/20230317/priznak-katastrofy-v-usa-priznali-zdrcujici-porazku-19284921.html

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, rusko, katastrofa