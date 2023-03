https://cz.sputniknews.com/20230329/zdroj-os-ruska-v-zone-specialni-operace-uz-obdrzely-stovky-nejnovejsich-tanku-19332031.html

Zdroj: OS Ruska v zóně speciální operace už obdržely stovky nejnovějších tanků

Ruské ozbrojené síly obdržely pro použití v zóně speciální vojenské operace několik set nejnovějších tanků, hlavně T-90M Proryv, sdělil Sputniku informovaný... 29.03.2023, Sputnik Česká republika

„K dnešnímu dni dodal ruský obranný průmysl do zóny speciální vojenské operace několik stovek nových tanků, které právě vyjely z montážní linky. Jsou to hlavně tanky T-90M Proryv, a také značně modernizovaná vozidla T-72B3M,“ uvedl zdroj.Dodal, že tyto tanky „co do jejich takticko-technických charakteristik včetně zbraní, systému řízení palby, ochrany, pohyblivosti a situační informovanosti jsou přinejmenším na úrovni těch nejmodernějších zahraničních vozidel“.„Zároveň můžeme s jistotou říci, že T-90M a T-72B3M zcela předstihují svými bojovými charakteristikami tanky, mj. i dodávané ze zemí NATO, které má ukrajinská armáda, nebo které jí budou dodány v nejbližší budoucnosti,“ tvrdí zdroj.Jak podotkl spolubesedník agentury, T-90M a T-72B3M se vybavují v jednotkách dodatečným reaktivním pancéřováním, což ruským tankům umožňuje efektivně čelit protitankovým zbraním (mj. kumulativní munici a průbojným podkaliberním střelám) prakticky ze všech úhlů.Tank T-90M Proryv je hlubokou modernizací T-90A se zvýšenou ochranou, zlepšenými bojovými a provozními charakteristikami. Stroj je vybaven novým bojovým věžním modulem se 125milimetrovým kanónem – odpalovacím zařízením řízených střel a vysoko automatizovaným digitálním systémem řízení palby s různými zaměřovači.T-72B3M je hlubokou modernizací T-72B. Tank je vybaven novou verzí 125milimetrového kanónu – odpalovacího zařízení, novým reaktivním pancéřováním Relikt a novým motorem o výkonu 1130 koňských sil. Na tank je namontován nejnovější systém řízení palby a zaměřovače. Svými bojovými charakteristikami je T-72B3M blízký tankům Proryv.

