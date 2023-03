https://cz.sputniknews.com/20230330/artjomovsk-bude-brzy-fakticky-obkliceny-prohlasil-pusilin-19335534.html

Artjomovsk bude brzy fakticky obklíčený, prohlásil Pušilin

Artjomovsk bude brzy fakticky obklíčený, prohlásil Pušilin

Celkem brzy budeme moci mluvit o faktickém obklíčení Artjomovska, prohlásil hlava DLR Děnis Pušilin. 30.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-30T14:02+0200

2023-03-30T14:02+0200

2023-03-30T14:02+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

ukrajina

speciální operace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/10/19208795_0:211:2733:1748_1920x0_80_0_0_0bcb8ec92b45b5906cc81593a8314a2f.jpg

„Situace kolem Artjomovska se vyvíjí,” řekl.Artjomovsk se nachází na sever od Gorlovky. Je to důležitý dopravní uzel, přes který se koná zásobování skupiny OSU na Donbasu. O město se již půl roku konají urputné boje, ukrajinské jednotky se dostaly do obklíčení.Podle posledních zpráv odřízli ruští vojáci nebo převzali pod palebnou kontrolu všechny asfaltované cesty do města, také jarní bláto vážně ztěžuje nepříteli přísun municí a vojáků.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil včera v rozhovoru pro zpravodajskou agenturu Associated Press, že obyvatelé země a světové společenství budou v případě porážky OSU v Artjomovsku povzbuzovat vládu ke kompromisu s Ruskem. Dodal, že každá prohra v dané etapě konfliktu může podkopat bojový duch ukrajinských vojáků.

https://cz.sputniknews.com/20230318/ruske-sily-kontroluji-na-70-procent-bachmutu-oznamil-mluvci-dlr-19299103.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, ukrajina, speciální operace