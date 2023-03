https://cz.sputniknews.com/20230330/erdogan-prohlasil-ze-nedovoli-zapadu-zatahnout-turecko-do-valky-proti-rusku-19334053.html

Erdogan prohlásil, že nedovolí Západu zatáhnout Turecko do války proti Rusku

Erdogan prohlásil, že nedovolí Západu zatáhnout Turecko do války proti Rusku

Vláda v Ankaře nedovolí Západu zatáhnout zemi do války proti Rusku, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v rozhovoru pro televizi Ahaber. 30.03.2023, Sputnik Česká republika

„Nedovolíme zatáhnout naši zemi do války, je to jeden z našich předvolebních sloganů,” poznamenal Erdogan.Úsilí Ankary zabránilo podle jeho slov během dvou posledních let tomu, tomu, aby „západní klub/ zatáhl zemi do konfliktu.Prezidentské a parlamentní volby se mají konat v TUrecku 14. května.Moskva nejednou prohlásila, že je připravena na jednání, ale Kyjev je zákonodárně zakázal. Volodymyr Zelenskyj řekl předtím na zasedání G20, že „žádný Minsk 3 nebude.”Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že tato slova „absolutně potvrzují” postoj Ukrajiny proti jednáním.

