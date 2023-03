https://cz.sputniknews.com/20230330/mluvci-ruskeho-ministerstva-zahranici-oznacila-deni-kolem-kyjevskopecerske-lavry-za-zlocin-19337125.html

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí označila dění kolem Kyjevskopečerské lávry za zločin.

To, co se děje kolem Kyjevskopečerské lávry, je kyjevská svévole a zločin proti vlastnímu lidu, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. 30.03.2023, Sputnik Česká republika

„Nyní chtějí ukrajinští neonacisté odebrat Ukrajinské pravoslavné církvi nejen Kyjevskopečerskou lávru, ale i druhou největší Počajivskou lávru. Je to samozřejmě svévole. Ale děje se to s podporou Spojených států a Konstantinopol. Takové chování Ukrajinu stále více posouvá do středověku v tom nejhorším slova smyslu. To samé, za co se později katolická církev omlouvala, činila pokání, prosila o odpuštění. Vše, co se nyní dějе, je neuvěřitelné, ostudné, protože se to děje se schválením lidí, jimž dal lid právo vládnout v zemi pro dobro země a lidu,“ řekla Zacharovová na brífinku.

