Ukrajina požádala světové energetické giganty, aby se podělili o zisk

Ukrajina požádala světové energetické giganty, aby se podělili o zisk

„Velký počet energetických společností má obrovské nepředvídané zisky kvůli válce. Odhadli jsme je na více než 200 miliard dolarů. <...> Myslím, že by bylo spravedlivé, aby se podělili o tyto peníze s Ukrajinou. Myslím, aby nám pomohli obnovit energetické odvětví,” řekl ukrajinský ministr.List píše, že částka uedená Haluščenkem je často uváděna jako zisk za rok 2022 pěti předních společností, BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.Ministr také vyzval Západ, aby „zavřel zadní vrátka” v sankcích týkajících se prodeje ruských energií. Podle jeho slov může Kyjev poskytnout alternativní jaderné palivo, aby se země EU mohly zbavit závislosti na dodávkách z Ruska.Ruská armáda zasazuje od 10. října raketové údery na objekty energetiky, obranného průmyslu, vojenské správy a komunikací po celé Ukrajině. Vladimir Putin prohlásil, že je to reakce na teroristický útok kyjevského režimu na Krymský most a další civilní objekty v Rusku.

