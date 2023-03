https://cz.sputniknews.com/20230331/byvala-rakouska-ministryne-zahranici-promluvila-o-nasledcich-sankci-proti-rusku-19334184.html

Bývalá rakouská ministryně zahraničí promluvila o následcích sankcí proti Rusku

Mnozí hráči ztratili důvěru vůči mezinárodním institucím kvůli protiruským sankcím, poněvadž chápou, že by se sami mohli ocitnout ve stejné situaci,” míní... 31.03.2023, Sputnik Česká republika

Mnozí hráči na trhu ztratili podle jejích slov důvěrů kvůli tomu, co se děje s finančními operacemi a penězi centrálních bank.„Myslím, že mnozí členové „klubu”, kteří sledují sankční režim proti Rusku, si rovněž myslí, že se to může stát také jim. Řekla bych, že byla ztracena důvěra vůči mnoha institucím. Jsou to hlavní ztráty, protože se důvěra nedá koupit. Je třeba si ji zasloužit,” vysvětlila bývalá ministryně v pořadu turecké televize TRT World.Poznamenala rovněž, že cíle sankcí, dosáhnout vlivu na Rusko, nebylo dosaženo. „Víte, že sankce, dokonce v soukromém životě, nemluvě o mezinárodních vztazích, jsou obvykle zaměřeny proti někomu, kdo má změnit své chování. Změnilo Rusko své chování? Ne,” řekla Kneissl.V RF víckrát prohlásili, že země zvládne sankční nátlak, který Západ začal vyvíjet na Rusko před několika lety, a který pořád sílí. V Moskvě mají za to, že Západ nemá dost odvahy, aby přiznal ztroskotání sankcí proti RF. V samotných západních zemích víckrát zaznělo mínění, že protiruské sankce nejsou účinné.

