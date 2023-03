https://cz.sputniknews.com/20230331/jak-zastavit-konflikt-jednanim-bez-predbeznych-podminek-lukasenko-promluvil-treti-svetove-valce--19338441.html

Jak zastavit konflikt? Jednáním bez předběžných podmínek. Lukašenko promluvil třetí světové válce

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ve svém poselství národu a parlamentu navrhl zastavit bojové akce na Ukrajině a vyhlásit příměří. 31.03.2023, Sputnik Česká republika

„Je třeba se zastavit už teď, dokud nezačala eskalace. Pokusím se přijít s návrhem zastavit bojové akce… vyhlásit příměří bez práva přesunu a přeskupení vojsk na obou stranách, bez práva přísunu zbraní, munice a vojenské techniky,“ prohlásil hlava běloruského státu.Podle jeho slov, pokusí-li se Západ využít příměří pro své cíle, musí Rusko využít celé moci svého vojensko-průmyslového komplexu a armády, aby zabránilo eskalaci konfliktu.Lukašenko zdůraznil, že jediným způsobem zastavit konflikt jsou jednání bez předběžných podmínek.Je přitom pobouřen počínáním ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „To je ale divné! Prezident svrchované země podepisuje výnos, jímž zakazuje sobě samému jednat o míru. To je prostě směšné, říkám vám to jako prezident. Když nechceš jednat, nejednej, proč ale podepisuješ tento výnos a vydáváš se na posměch? Co tím chceš ukázat?“ ptá se běloruský lídr.Lukašenko kromě toho prohlásil, že se na obzoru začala rýsovat třetí světová válka s jadernými požáry.

