https://cz.sputniknews.com/20230331/na-ukrajine-nabyva-platnosti-zakon-ktery-umoznuje-zavirat-jakakoli-media-19337923.html

Na Ukrajině nabývá platnosti zákon, který umožňuje zavírat jakákoli média

Na Ukrajině nabývá platnosti zákon, který umožňuje zavírat jakákoli média

Na Ukrajině v pátek nabývá platnosti zákon o médiích. Úřady teď budou mít právo zavírat nebo pokutovat jakákoli masmédia, nebude-li se jim líbit jejich... 31.03.2023, Sputnik Česká republika

2023-03-31T17:43+0200

2023-03-31T17:43+0200

2023-03-31T17:43+0200

svět

ukrajina

média

eu

jazyk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/407/82/4078214_0:191:3073:1919_1920x0_80_0_0_76024f1d1c4ac3f96b858fc90b404344.jpg

Zákonem se kromě toho zavádí ustanovení, které „posílí pozice ukrajinského jazyka“, prohlásili v Nejvyšší radě. Minimální podíl ukrajinského jazyka v národní televizi se mj. zvýší ze 75% na 90%, a to nikoli v červenci roku 2024, jak se původně plánovalo, ale už od 1. ledna 2024.V parlamentu upřesnili, že do 17. července bude povoleno v ukrajinskojazyčných pořadech užívat jiných jazyků ve vystoupeních, interview a komentářích jejich účastníků nebo moderátorů „v objemu podmíněném tvůrčím záměrem pořadu“.Také od okamžiku uvedení zákona v platnost se budou filmy považovat za ukrajinskojazyčné, budou-li natočeny, dabované nebo ozvučeny v ukrajinštině.Zastánci návrhu zákona tvrdí, že Ukrajině pomůže splnit kritéria členství v EU, zatímco ukrajinští novináři a mezinárodní skupiny ochránců práv tisku se obávají, že „ohrozí svobodu slova a tisku“.Ukrajinští novináři prohlásili, že nový zákon „daleko přesahuje rámec požadavků Evropské unie“. Obvinili vládu z využití závazků, jejichž splnění je nezbytné ke vstupu do EU, „jako záminky k zesílení kontroly tisku,“ napsal list The New York Times.

https://cz.sputniknews.com/20221214/byvaly-sef-twitteru-prebira-odpovednost-za-cenzuru-socialni-site-18991847.html

ukrajina

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, média, eu, jazyk