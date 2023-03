https://cz.sputniknews.com/20230331/v-kremlu-povazuji-za-nespravnou-vyzvu-wsj-k-vyhosteni-vsech-ruskych-novinaru-z-usa-19338707.html

V Kremlu považují za nesprávnou výzvu WSJ k vyhoštění všech ruských novinářů z USA na pozadí zatčení zpravodaje tohoto amerického listu Evana Gershkoviche... 31.03.2023, Sputnik Česká republika

„Novinář byl přistižen při činu, situace je jasná. Požádat v souvislosti s tím o vyhoštění všech ruských novinářů list sice může, to ale nesmí být, nejsou k tomu prostě žádné důvody. Jestliže porušili zákon nebo přestoupili rámec zákonem předpokládané činnosti, to ano, avšak v daném případě omezovat práva poctivých novinářů by bylo absurdní a nesprávné,“ řekl Peskov, kdy odpovídal na otázku listu Izvestija.Kremelský mluvčí dodal, že všichni zahraniční novináři, kteří mají patřičnou akreditaci v Rusku, mohou vykonávat svou novinářskou činnost. „Nenaráží na žádná omezení a velmi dobře pracují, v daném případě jde ale o činnost pod rouškou novinářské, o činnost v podstatě špionážní,“ vysvětlil mluvčí prezidenta RF.Peskov včera také podotkl, že Gershkovich byl přistižen při činu. Vyvrátil kromě toho informaci o tom, že zadržení tohoto novináře bylo odvetným opatřením Moskvy na obvinění ze špionáže občana Ruska Sergeje Čerkasova, které mu sdělily americké úřady v minulém týdnu.Novinář WSJ Evan Gershkovich byl zadržen 30. března v Jekatěrinburgu při pokusu o získání tajné informace, která je státním tajemstvím, o jednom podniků ruského vojensko-průmyslového komplexu, tvrdí vyšetřovatelé.

