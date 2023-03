https://cz.sputniknews.com/20230331/wsj-pozadal-o-vyhosteni-z-usa-ruskeho-velvyslance-a-vsech-novinaru-19338555.html

WSJ požádal o vyhoštění z USA ruského velvyslance a všech novinářů

Americký list The Wall Street Journal po zatčení v Rusku svého zpravodaje Evana Gershkoviche na obvinění ze špionáže vyzval americkou vládu, aby prozkoumala... 31.03.2023, Sputnik Česká republika

„Bidenova administrativa bude muset prozkoumat možnost diplomatické a politické eskalace. Vyhoštění velvyslance Ruska v USA, a také všech ruských novinářů, kteří zde pracují, je to nejmenší, s čímž můžeme počítat,“ prohlásili v redakci.Podle názoru redakce listu zatčení novináře ukazuje „snížení schopnosti USA čelit útokům na své občany“. A zároveň v tomto článku děkuje The Wall Street Journal administrativě prezidenta Joea Bidena za to, že odsoudila zadržení Gershkoviche.Podle názoru listu spočívá hlavní povinnost vlády Spojených států v ochraně svých občanů, zatímco „příliš mnohé vlády si dnes myslí, že mohou beztrestně zatýkat a věznit Američany“.Včera zadržela FSB v Jekatěrinburgu pracovníka moskevského byra amerického listu The Wall Street Journal. Podle informace rezortu sbíral Gershkovich na pokyn americké vlády tajnou informaci o jednom z ruských obranných podniků.Lefortovský soud Moskvy ho zatkl na dva měsíce.Paragraf Špionáž Trestního zákoníku RF předpokládá až dvacetileté vězení.

