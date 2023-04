https://cz.sputniknews.com/20230401/v-britanii-vysvetlili-proc-bude-ukrajina-litovat-rozhodnuti-mmf-19338039.html

V Británii vysvětlili, proč bude Ukrajina litovat rozhodnutí MMF

Úvěr podle mimořádného programu MMF může Ukrajinu stát draho kvůli úrokovým přirážkám a požadavkům, které fond vytyčuje, píše The Economist. 01.04.2023, Sputnik Česká republika

Jak připomíná týdeník, v polovině března oznámil MMF vyčlenění Kyjevu 15,6 miliardy USD v průběhu příštích čtyř let v rámci mimořádného programu, což se stane sedmou největší půjčkou za celé 79leté dějiny fondu.„Půjčky od Mezinárodního měnového fondu vycházejí dráže, než od jiných sponzorů. Jako země s průměrnou úrovní příjmů musí Ukrajina vyplácet základní úrokovou sazbu ve výši 3,5%. Pokaždé, kdy prostředky obdrží, vybírá fond další půl procenta za administrativní výdaje,“ poukázal The Economist.Kromě toho kvůli velkému počtu vzatých půjček musí Kyjev platit přirážky, které mají „vzít zemím chuť k tomu, aby od fondu žádaly více, než potřebují“. „Do té doby, když obdrží Ukrajina celý balíček, se zvýší přirážky pravděpodobně o další tři procenta k jejím úrokovým kontům. Celkem může ukrajinská vláda dostat sazbu 7,5 až 8%, uvádí se v článku.A přitom přirážky – to ještě není všechno, podotýká The Economist. Všechny úvěry fondu jsou doprovázeny doporučeními ohledně reforem a ekonomickými předpisy, které mají formálně napomáhat ekonomickému růstu a zajištění fiskální kázně, a pomáhat dlužníkovi zaplatit půjčky.

