Americký byznysmen Elon Musk označil články v NYT za nezajímavou propagandu

„Skutečná tragédie New York Times spočívá v tom, že jejich propaganda ani není zajímavá. Jejich zpravodajství je twitterový analog průjmu. Nedá se to číst. Měli by mnohem víc reálných sledujících, kdyby zveřejňovali jenom své nejlepší články,” napsal Musk na Twitteru.List The New York Times ve čtvrtek prohlásil, že nebude platit za verifikaci svých účtů na Twitteru, a také nebude kompenzovat zaměstnancům předplatné za Twitter Blue.Musk předtím informoval, že uživatelé z celého světa si mohou nyní předplatit Twitter Blue, verifikovaný účet servisu miniblogů. Předtím zavedl Twitter v rámci předplatného Twitter Blue funkci, díky které začíná značkovat účty společností, jejich stránky, včetně stránek zaměstnanců, jež dostanou dodatečně čtvercové odznáčky v podobě loga jejich organizace.V listopadu 2022 Musk prohlásil, že jeho sociální síť odloží obnovení předplatného, dokud se vedení online platformy nepřesvědčí o možnosti zabránění pokusům uživatelů vydávat sebe za jiné. V polovině prosince vrátila společnost předplatné Twitter Blue v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu a Velké Británii. Předplatitelé získají přístup k takovým funkcím, jako redigování tweetů, stažení videí s rozlišením 1080p a čtenářský režim. Cena Twitter Blue činí 8 dolarů měsíčně na internetu a 11 dolarů měsíčně pro uživatele sociální sítě na iOS.Loni na podzim Musk definitivně koupil Twitter za 44 miliard dolarů. Slíbil liberalizaci redakční politiky sociální sítě, kterou mnozí kritizovali za tvrdou cenzuru, a založení rady moderace contentu. Dokud nezačne tato rada fungovat, nebudou přijata globální rozhodnutí o redakční politice a obnovení zablokovaných účtů.

