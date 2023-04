https://cz.sputniknews.com/20230402/byvaly-vojak-azovu-se-priznal-z-poskvrneni-tela-ruskeho-vojaka-dlr-19343431.html

Bývalý voják Azovu se přiznal z poskvrnění těla ruského vojáka DLR

Bývalý voják Azovu se přiznal z poskvrnění těla ruského vojáka DLR

Ukrajinský voják, bývalý příslušník nacionalistického pluku Azov (teroristická organizace zakázaná v RF) Anton Štukin se přiznal, že poskvrnil tělo mrtvého... 02.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-02T13:52+0200

2023-04-02T13:52+0200

2023-04-02T13:52+0200

svět

azov

dlr

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/431/99/4319945_0:62:1281:782_1920x0_80_0_0_8bf40cbdd5d6f3fafa63358a2d1b8419.jpg

V rozhovoru se zpravodajem Sputniku Štukin sdělil, že usadil tělo na židli na ulici v Mariupolu, znetvořil ho katanou a nechal tak před odchodem s cílem zastrašování ruských vojáků.Japonský bojový meč ukradl, podle jeho přiznání, z rodinného domu.„Pokusil jsem se píchnout ho do břicha, ale kvůli tomu, že měl (pozn. mrtvý na těle) vestu, jsem s tím přestal. Píchl jsem tělo do krku, který měl odhalený, otočil jsem meč několikrát a vytáhl, pak jsem ho strčil do srdce a nechal tam demonstrativně katanu ,” dodal ukrajinský válečný zajatec.

https://cz.sputniknews.com/20230401/media-ukrajina-vyprovokovala-vlnu-hnevu-v-evrope-19339745.html

dlr

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

azov, dlr, rusko, ukrajina