https://cz.sputniknews.com/20230402/to-je-tragedie-v-usa-priznali-neprijemnou-pravdu-o-osu-19343738.html

„To je tragédie.” V USA přiznali nepříjemnou pravdu o OSU

„To je tragédie.” V USA přiznali nepříjemnou pravdu o OSU

Ukrajinské ozbrojené síly (OSU) nejsou s to organizovat úspěšný protiútok na ruskou armádu, řekl v rozhovoru pro YouTube kanál Red Pilled TV důstojník rozvědky... 02.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-02T20:05+0200

2023-04-02T20:05+0200

2023-04-02T20:05+0200

svět

usa

ozbrojené síly

tragédie

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/18401363_0:76:3083:1810_1920x0_80_0_0_00e56d144344c2fee1d1cae728270f84.jpg

„Je to armáda, jež je schopna splnit velmi omezené úkoly, mohou kopat v zemi jámy, skočit do nich a zemřít tam. To je vše, čeho jsou dnes schopní,” zdůraznil expert. Bývalý voják tvrdí, že dokonce se západními zbraněmi a výcvikem nesvedou ukrajinští vojáci na bojišti toho moc. Poznamenal, že OSU narazí na vážný odpor, když přejde do útoku na ruské pozice.Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Andrij Melnik prohlásil v rozhovoru pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung, že Kyjev nemá dost tanků, aby podnikl protiútok. Evropa má rovněž zrušit červené linie ohledně dodávek stíhacích letounů, dodal.Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v polovině týdne prohlásil, že se protiútok OSU bude konat několika směry. Zúčastní se ho německé tanky Leopard. Ministr předpokládá, že protiútok bude zahájen v dubnu nebo květnu.

https://cz.sputniknews.com/20230401/historik-americane-se-pokouseji-ziskat-kontrolu-nad-kyrgyzstanem-19340503.html

usa

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, ozbrojené síly, tragédie, ukrajina