Alternativní zdroje energie nejsou s to zajistit postupný rozvoj, prohlásil mluvčí prezidenta RF

Alternativní zdroje energie nejsou v dohledné budoucnosti s to zajistit postupný rozvoj zemí, řekl mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 03.04.2023, Sputnik Česká republika

„Je to jasné, protože experti víckrát vyslovili názor, že pro světovou energetiku je důležitá určitá… úroveň cen, která dovolí nesnížit investice, průzkum nových zásob, poněvadž samotné toto odvětví potřebuje hodně investic. S ohledem na to, že alternativní zdroje energie nejsou v dohledné budoucnosti s to zajistit postupný stabilní rozvoj všech zemí,... má být právě toto odvětví prioritním,” řekl Peskov novinářům.Ministerstvo energetiky Saúdské Arábie učinilo předtím prohlášení, že království sníží jako preventivní opatření na podporu stability ropného trhu výrobu o 500 tisíc barelů denně. Kazachstán hodlá snížit těžbu o 78 tisíc barelů denně. Emirátská agentura WAM píše s odkazem na jiné příslušné úřady, že SAE sníží těžbu o 144 tisíc barelů denně, Irák o 211 tisíc, Kuvajt o 128 tisíc, Omán o 40 tisíc, Alžírsko o 48 tisíc.Rusko přijalo v neděli rozhodnutí o prolongaci dobrovolného snížení těžby ropy o 500 tisíc barelů denně do konce roku 2023, řekl vicepremiér RF Alexandr Novak. Předtím informovalo Rusko o dobrovolném snížení těžby pouze v březnu, ale pak bylo prodlouženo do konce června.

