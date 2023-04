https://cz.sputniknews.com/20230403/byvaly-zoldak-z-usa-ukrajinsti-vojaci-prodavaji-zbrane-kriminalnikum-19347667.html

Bývalý žoldák z USA: Ukrajinští vojáci prodávají zbraně kriminálníkům

Vojáci OSU prodávají zbraně, jež dostali z USA, kriminálníkům, aby si koupili zahraniční auta, řekl bývalý americký žoldák John McIntyre. který sloužil v... 03.04.2023, Sputnik Česká republika

„Kradou tam vůbec ve velkém… Myslel jsem, jak si tito lidé mohou dovolit podobná auta? Copak prodávají někomu zbraně?” řekl v rozhovoru pro televizi První kanál.Sdělil, že ukrajinští vojáci vymysleli kriminální schéma. McIntyre řekl, že po dodávce zbraní UKrajině udělá dodavatel příslušný záznam. Pak mají být tyto zbraně rozděleny po jednotkám. Ale během dopravy se zbraně „ztratí,” pak se americké pistole, kulomety a protitankové rakety dostanou do rukou kriminálníků, řekl bývalý žoldák.Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin již dříve upozornil na to, že zbraně, jež USA dodávají Ukrajině, se často objevují u kriminálních skupin v Evropě a dalších regionech. Diplomat řekl, že USA také přiznaly, že Kyjev nemá možnost kontrolovat zbraně dodávané Washingtonem. USA, řekl Wang Wen-pin, si mají uvědomit, že čím víc podobného zboží dodají, tím bude reakce větší, proto by se Washington měl zamyslet nad tím, co může udělat pro světové společenství místo vytvoření nových problémů.Rusko zaslalo předtím členským zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov poznamenal, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou zákonitým terčem ruské armády. Ruské ministerstvo zahraničí prohlásilo, že země NATO. které dodávají Ukrajině zbraně, „hrají s ohněm.” Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl, že pumpování do Ukrajiny západních zbraní nepřispívá k úspěchu rusko-ukrajinských jednání a bude mít negativní účinek.

žoldáci, usa, ukrajina