FP: Západ poskytl Rusku značnou převahu

„Bylo to pohodlné, vyhýbat se signálům ohledně omezení západní podpory a demoralizace ukrajinských sil jakýmisi nedosažitelnými cíli nebo termíny. Tím se vysvětlují časté řeči na Západě o pomoci Kyjevu všem, co bude potřebovat, a v množství, které bude požadovat. Zní to přesvědčivě do chvíle, kdy je položena otázka, co to všechno znamená,” vysvětlila Liana Fix.