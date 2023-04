https://cz.sputniknews.com/20230403/poslanec-ep-chytil-borrella-pri-neopatrnem-vyroku-19346167.html

Poslanec EP chytil Borrella při neopatrném výroku

Poslanec EP chytil Borrella při neopatrném výroku

V Evropě neexistuje svoboda projevu, napsal poslanec Europarlamentu za Irsko Mick Wallace na Twitteru. 03.04.2023, Sputnik Česká republika

„Nejvyšší představitel EU Josep Borrel říká: „Novináři mají svobodně konat svoji práci a mají právo na ochranu.” Znamená to, že Borrel hodlá vyzvat k osvobození novináře Juliana Assange, který odpykává trest v britském vězení za odhalení válečných zločinů USA a NATO…?”, napsal.Borrel zveřejnil předtím komentář, v kterém odsoudil zadržení v Rusku amerického novináře Evana Gerškoviče.Zpráva o zadržení v Jekatěrinburgu zpravodaje moskevského byra amerického listu The Wall Street Journal byla zveřejněna ve čtvrtek. Je podezřelý ze špionáže. Mluvčí prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že muž byl přistižen při činu.Assangeovi hrozí v USA 175 let odnětí svobody. 51letý Australan byl tam obviněn z prozrazení tajných informací největšího v dějinách USA. Nyní se nachází ve Velké Británii a usiluje o zrušení Evropským soudem pro lidská práva rozhodnutí o extradici do USA.

