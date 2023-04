https://cz.sputniknews.com/20230403/rusky-protiteroristicky-vybor-informoval-o-ukrajinske-stope-ve-vrazde-vladlena-tatarskeho-19349150.html

Ruský protiteroristický výbor informoval o ukrajinské stopě ve vraždě Vladlena Tatarského

Vraždu vojenského zpravodaje Vladlena Tatarského naplánovaly speciální služby Ukrajiny za účasti příznivců Alexeje Navalného, uvedl Národní protiteroristický... 03.04.2023, Sputnik Česká republika

svět

rusko

terorismus

ukrajina

Včera večer došlo k výbuchu ve Street baru na Univerzitním nábřeží v Petrohradě. V podniku se konalo setkání s Tatarským (vlastním jménem Maxim Fomin). Novinář zahynul, 32 lidí bylo zraněno.Po 26leté Darje Trepovové, podezřelé z účasti na vraždě, bylo vyhlášeno pátrání, dnes byla zadržena. Vyšetřovací výbor zjišťuje motivy trestného činu.Trepovová potvrdila, že figurku s výbušninou na akci přinesla, ale neřekla, kdo jí ji dal.Bylo zahájeno trestní stíhání dle § Vražda spáchaná způsobem ohrožujícím veřejnost, vyšetřování bylo předáno ústředí vyšetřovacího výboru.Jak sdělili agentuře Sputnik u obvodního Krasnoselského soudu v Petrohradě, v únoru 2022 byla Trepovová zatčena na deset dní za organizování nepovoleného shromáždění.*Extremistická organizace zakázaná v Rusku, označená jako zahraniční agent.

rusko

ukrajina

rusko, terorismus, ukrajina