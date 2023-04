Newyorský soud uvalil na Donalda Trumpa vazbu

https://cz.sputniknews.com/20230404/donald-trump-je-ve-vazbe-a-ceka-na-sdeleni-obvineni-19352577.html

Newyorský soud poslal bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa do vazby, informují americká média. 04.04.2023, Sputnik Česká republika

Před budovou na Manhattanu se shromáždili příznivci i odpůrci politika. Odpůrci Trumpa ho obvinili ze lži, skupina jeho příznivců mává vlajkami se jménem exprezidenta a nápisy „Trump nebo smrt“.Sám Trump cestou k soudu napsal příspěvek na své sociální síti TruthSocial, kde to, co se s ním děje, označil za „surrealistickou“ situaci.Obvinění vůči TrumpoviVelká porota v New Yorku minulý týden odhlasovala obvinění Trumpa. Podle CNN je manhattanská prokuratura připravena podat na Trumpa obžalobu ve více než 30 případech obchodních podvodů.Trump v komentáři k situaci označil obvinění proti němu za politickou perzekuci a zasahování do voleb na nejvyšší úrovni v historii. Zároveň nazval Spojené státy „zemí třetího světa“. Exprezident zdůraznil, že nemůže počítat se spravedlivým procesem v New Yorku. Vyzval své příznivce, aby protestovali, pokud bude obviněn.

