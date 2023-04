https://cz.sputniknews.com/20230404/japonsky-odbornik-vysvetlil-proc-prisla-cina-s-mirovym-navrhem-19350022.html

Japonský odborník vysvětlil, proč přišla Čína s mírovým návrhem

Japonský odborník vysvětlil, proč přišla Čína s mírovým návrhem

„Čína zveřejnila svůj mírový plán složený z 12 bodů. V současné době však prakticky není pravděpodobnost toho, že Zelenského nebo Putinova administrativa nastoupí cestu k zastavení bojových akcí podle tohoto plánu. Myslím si, že si to Čína uvědomuje. Čína má dva cíle, kvůli jejichž dosažení tento plán navrhla,“ řekl odborník pro bezpečnost a zahraniční politiku Ruska Taisuke Abiru.Tím první cílem je ukázat zemím globálního Jihu – africkým, asijským a latinskoamerickým – že Čína je ochotna vyřešit problém růstu cen surovin a potravin.„Další cíl se týká Evropy. V současné době je pro Evropu hlavním přístupem k ukrajinskému problému ten, jímž se řídí Amerika. Pro Čínu je důležité Evropě ukázat, že se tento problém nedá vyřešit, stojíte-li jen na ukrajinské straně. Že urovnat ho může jenom země, která zachovává vztahy nejen s Ukrajinou, ale i s Ruskem. Amerika chce podporou Ukrajiny oslabit Rusko a tím problém vyřešit. Evropa zaujímá stejnou pozici. Čína chce ukázat, že podle amerických pravidel se tento problém vyřešit nedá.Víc než to: Čína chce Evropě ukázat, že tento problém může vyřešit jenom země, která může vést dialog s Ruskem. Jinými slovy, ukázat, čí pozice v ukrajinském problému bude ve středně a dlouhodobé perspektivě Evropě prospěšná. Pro Čínu je důležité se projevit jako možný zprostředkovatel v konfliktu, a dokonce i když žádné okamžité řešení nebude, je důležité to Evropě ukázat,“ zdůraznil Taisuke Abiru.Vytýčil také další aspekt, který je pro Čínu důležitý – pokusit se „vrazit klín mezi Evropou a Amerikou“ v době, kdy USA podnikají velmi tvrdá opatření proti Číně.Takže cíl mírových návrhů Číny spočívá nyní nikoli v tom, aby dosáhla dohody, ale v tom, aby světu ukázala jiný přístup k řešení problémů.„Cílem Číny není zastavení bojových akcí. V nynějších podmínkách to není možné, protože ani Rusko, ani Ukrajina na to dnes nepřistoupí. Cílem Číny je ukázat globálnímu Jihu a Evropě alternativu USA. To je hlavní cíl Číny. Tedy dokonce i když se nepodaří vyřešit problém, je důležité ukázat jiný přístup,“ řekl vědec.V této souvislosti Taisuke Abiru považuje za symbolické navázání diplomatických vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem za prostřednictví Číny krátce před návštěvou Si Ťin-pchinga v Rusku.„Čína je nyní velmi aktivní v diplomatické oblasti. V podmínkách, kdy Amerika už nemůže být lídrem s drtivou převahou, pokouší se Čína využít své ekonomické a diplomatické síly. USA mohou hovořit se Saúdskou Arábií, nemohou ale hovořit s Íránem, Čína však může hovořit s oběma státy. Čína ukazuje svůj záměr nastolit jiný světový pořádek, jiný, než byl za vůdcovství USA. Projevuje se to také ve chvíli, kdy jde o situaci na Ukrajině. Na rozdíl od Saúdské Arábie a Íránu nemůže být tato situace urovnána ihned, ale pro Čínu je to stejný směr,“ soudí odborník.

