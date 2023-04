https://cz.sputniknews.com/20230404/vysetrovatele-v-nemecku-odhalili-dalsi-detaily-utoku-na-nord-stream-19349847.html

Vyšetřovatelé v Německu odhalili další detaily útoku na Nord Stream

Vyšetřovatelé v Německu odhalili další detaily útoku na Nord Stream

Vyšetřovatelé v Německu se domnívají, že jachty, která byla dříve spojována s teroristickým útokem na plynovody Nord Stream, bylo použito, aby odpoutala... 04.04.2023, Sputnik Česká republika

Německý týdeník Der Spiegel uvedl dříve model a kurz jachty Andromeda, které bylo pravděpodobně použito v průběhu příprav teroristického útoku na Nord Stream. Domácím přístavem jachty je Breege na ostrově Rujána. Der Spiegel oznámil, že 15metrová jachta modelu Bavaria Cruiser 50 byla pronajata neznámými osobami prostřednictvím charterové firmy ostrova Rujána. Týdeník uveřejnil také fotografii jachty. Jak napsal, svou plavbu zahájila jachta z přístavu Rostock-Warnemünde, po čemž kotvila krátkou dobu u přístavu Wiek na severu ostrova.Řada oficiálních osobností v USA a Evropě sdílí skeptický postoj Německa k možnosti toho, že by posádka ze šesti lidí dokázala položit stovky kilogramů výbušniny pro zničení plynovodů, podotýká týdeník. Vyšetřovatelé zkoumají verzi, podle níž nebyla Andromeda pravděpodobně jedinou lodí použitou pro útok, anebo byl to vůbec odpoutávací manévr.I když vyšetřovatelé v Německu zjistili, že stopy po výbušnině „vojenského vzoru“ nalezené na stole v kabině jachty odpovídají výbušnině použité při teroristickém útoku na plynovod, někteří úředníci pochybují o tom, že zkušení diverzanti po sobě zanechali tak jasné důkazy viny. Nevylučují, že se někdo pokouší záměrně odvést vyšetřování na falešnou stopu, uvádí se v příspěvku.Jiné zdroje dopouštějí, že teroristé mohli být prostě nedbalí. „Ne všechno se shoduje, lidé však mohou dělat chyby,“ řekl v rozhovoru jeden vysoce postavený zdroj v evropské bezpečnostní službě.List The Washington Post rovněž oznámil, že někteří západní úředníci diskutují o možné účasti Varšavy a Kyjeva v útoku na plynovody Nord Stream.„Na základě původních závěrů Německa projednávají úředníci neveřejně potenciální účast polské nebo ukrajinské vlády v tomto útoku. Někteří z nich prohlásili, že Polsko mělo možná k tomu motiv s ohledem na to, že bylo jedním z nezarputilejších kritiků projektu Nord Stream od samého jeho vzniku koncem 1990. let,“ uvádí se v příspěvku.

