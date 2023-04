https://cz.sputniknews.com/20230405/japonsko-vyjadrilo-ochotu-rozvijet-spolupraci-s-nato-19354162.html

Japonsko vyjádřilo ochotu rozvíjet spolupráci s NATO

Japonsko vyjádřilo ochotu rozvíjet spolupráci s NATO

Japonská vláda „v podmínkách, kdy se stává bezpečnostní situace ve světě stále složitější“, hodlá i nadále rozvíjet spolupráci s NATO a vítá zapojení Finska do... 05.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-05T21:27+0200

2023-04-05T21:27+0200

2023-04-05T21:27+0200

svět

japonsko

nato

spolupráce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/606/74/6067430_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_86d064d7005350b597e7260e560c9a80.jpg

„V podmínkách, kdy se stává bezpečnostní situace ve světě stále složitější, je spolupráce mezi zeměmi, které sdílejí společné zásady, důležitá jako nikdy předtím,“ prohlásil generální tajemník.Matsuno zdůraznil, že Tokio „podporuje rozhodnutí“ Finska zapojit se do NATO a „vítá úsilí pro ukončení procesu připojení“.Ministr zahraničí Finska Pekka Haavisto doručil v úterý ministrovi zahraničí USA Antonymu Blinkenovi dokument o připojení Finska k Severoatlantické smlouvě, což znamená ukončení formální procedury zapojení země do NATO.Finsko se rozhodlo připojit k vojenskému bloku v květnu minulého roku na pozadí událostí na Ukrajině. Jeho přihlášku schválilo původně 28 ze 30 členských zemí aliance, kromě Maďarska a Turecka. Budapešť ratifikovala členství Finska koncem března, a Ankara – začátkem dubna.Jak podotkl mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov, rozšiřování NATO nutí Rusko k tomu, aby podniklo protiopatření pro zajištění vlastní bezpečnosti jak v taktickém, tak i ve strategickém plánu. Moskva bude pozorně sledovat vývoj ve Finsku po zapojení do aliance, a na základě toho podnikne nezbytná opatření.Mluvčí Kremlu zdůraznil, že zapojení Finska do NATO nemůže neovlivnit charakter dvoustranných vztahů, protože Severoatlantická aliance je strukturou Rusku nepřátelskou.

https://cz.sputniknews.com/20230404/mzv-rf-po-vstupu-finska-do-nato-se-situace-v-severni-evrope-dramaticky-zmeni-19351881.html

japonsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

japonsko, nato, spolupráce