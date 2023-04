Putin: Rusko je otevřené konstruktivnímu partnerství se všemi zeměmi

https://cz.sputniknews.com/20230405/putin-rusko-je-otevrene-konstruktivnimu-partnerstvi-se-vsemi-zememi-19354840.html

Prezident Ruské federace řekl, že Rusko je otevřené konstruktivnímu partnerství se všemi zeměmi a nehodlá se od nikoho izolovat. Rusko podle něj nemá vůči nikomu žádné předpojaté a nepřátelské úmysly. Putin oznámil, že Rusko bude vystupovat jako jedno ze suverénních center světové politiky a bude plnit historickou misi v udržování globální rovnováhy.Zároveň označil Sýrii za spolehlivého partnera a spojence Ruska.Ruský prezident také ocenil vyvážený přístup Mexika k řešení světových problémů. Putin také řekl, že Rusko podporuje územní celistvost Iráku a nezasahování do vnitřních záležitostí země. Dodal, že vztahy mezi Ruskou federací a Spojenými státy jsou v hluboké krizi.Podle ruského prezidenta k současné krizi vedla americká podpora barevných revolucí, včetně té na Ukrajině.Podle Putina se i vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií v posledních letech výrazně zhoršily. Putin rovněž vyjádřil přesvědčení, že nově příchozí velvyslanci zahraničních států v Rusku budou zapojeni do politického dialogu, do řešení sociálně-ekonomických a humanitárních otázek. „Situace ve světě teď není jednoduchá, nahromadilo se mnoho rozporů, které se někdy zdají neřešitelné a často zasahují do běžné produktivní spolupráce států. Ale přesto bych chtěl doufat, že činnost velvyslanectví, která vedete, přispěje k rozvoji spolupráce mezi našimi zeměmi,“ řekl Putin. „A můžete si být jisti, že veškeré vaše iniciativy a návrhy v tomto duchu najdou podporu jak u ruské vlády, tak u našich obchodních a společenských kruhů,“ ujistil prezident.

