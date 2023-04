https://cz.sputniknews.com/20230405/spojene-staty-upadaji-do-pekla-trump-ucinil-radu-prohlaseni-pote-co-mu-byla-sdelena-obvineni-19353329.html

„Spojené státy upadají do pekla.“ Trump učinil řadu prohlášení poté, co mu byla sdělena obvinění

„Spojené státy upadají do pekla.“ Trump učinil řadu prohlášení poté, co mu byla sdělena obvinění

Bývalý prezident USA Donald Trump poté, co mu byla sdělena oficiální obvinění z falšování obchodních dokumentů, prohlásil, že Spojené státy upadají do pekla. 05.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-05T09:47+0200

2023-04-05T09:47+0200

2023-04-05T09:47+0200

svět

donald trump

usa

obvinění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1130/59/11305961_0:0:2921:1643_1920x0_80_0_0_8aa6e494e06327cf8373e26e78e48bf1.jpg

„Ty (výsledky prezidentských voleb z roku 2020) by mohly být v náš prospěch. Ne v můj, ale v náš – protože naše země upadá do pekla,“ řekl Trump ve svém sídle Mar a Lago na Floridě.Podle jeho slov politika administrativy nynějšího pána Bílého domu Joea Bidena může přivést svět k jaderné válce.„Otevřené hrozby zemí použitím jaderných zbraní, o nic takovém se jiné země nikdy nezmínily a ani nediskutovaly za Trumpovy administrativy, a za Bidenovy administrativy to může snadno přivést k třetí světové válce,“ prohlásil bývalý prezident USA.Trump rovněž prohlásil, že nyní dochází k nevídanému zasahování do voleb v USA.„Nyní máme soustředěné zasahování do voleb v rozsahu v naší zemi dosud nevídaném. Počínaje prokurátorem Elvinem Braggem, kterého podporuje George Soros a který udělal kariéru na tom, že dostihne prezidenta Trumpa,“ podotkl a dodal, že v jeho počínání nebyl žádný zlý úmysl.Trump kromě toho uvedl ten nejhanebnější okamžik v dějinách USA.V úterý byla bývalému pánovi Bílého domu sdělena obvinění ze 34 bodů z falšování obchodní dokumentace v souvislosti s platbami dvěma ženám včetně pornoherečky Stormy Danielsové za mlčení o jejich předpokládaném poměru.Podle slov prokurátora Manhattanu Elvina Bragga, Trump a jeho společníci se dohodli v roce 2015 na schématu potlačování negativní informace před volbami prezidenta USA. Podle jeho slov byly podplaceny tři osoby, aby zatajily informaci, která by mohla zabránit Trumpově vítězství ve volbách.Bývalý prezident USA prohlásil, že je nevinný, a byl z trestního soudu Manhattanu propuštěn. Jeho advokát Joe Tacopina prohlásil, že obvinění vznešená proti jeho klientovi nejsou podložena fakty.Maximálně možný trest, který hrozí Donaldu Trumpovi podle úhrnu vznešených obvinění, činí 136 let vězení. Svědčí o tom výpočty Fox News.„Faktický rozsudek bude pravděpodobně mnohem mírnější, než kdyby byl politik odsouzen podle jakéhokoli jednoho nebo podle všech bodů obžaloby,“ domnívá se televizní stanice.Jak se podotýká v příspěvku, falšování obchodních dokumentů, které se inkriminuje bývalému prezidentovi, se považuje podle zákonodárství New Yorku za přestupek, může být ale považováno za zločin s maximálním trestem až čtyři roky vězení v případě, když se obžalovaný pokusí utajit jiný zločin.

https://cz.sputniknews.com/20230404/donald-trump-je-ve-vazbe-a-ceka-na-sdeleni-obvineni-19352577.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

donald trump, usa, obvinění