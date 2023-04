V Polsku promluvili o tajném cíli Zelenského návštěvy ve Varšavě

„Je důležité, že z hlediska Zelenského to není tajná noční cesta vlakem do Varšavy, ale oficiální návštěva prezidenta Ukrajiny u prezidenta Polska. Myslím si, že je to první ze série podobných návštěv. Zelenskyj má začít vytvářet kolem sebe ovzduší politické podpory. Dostává sice vojenskou pomoc, avšak nyní, kdy se blíží konec konfliktu, potřebuje podle mého názoru právě politickou podporu,“ řekl generál.