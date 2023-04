https://cz.sputniknews.com/20230406/medvedcuk-ukrajinska-demokracie-se-priplazila-do-ameriky-a-nici-ji-19356838.html

Proruský ukrajinský právník a politik Viktor Medvedčuk popsal svůj postoj k tomu, co se teď děje v Americe. 06.04.2023, Sputnik Česká republika

Události kolem perzekuce exprezidenta Donalda Trumpa se vyvíjejí podle ukrajinského scénáře. Posuďte sami: americké úřady prohlašují, že jsou připraveny válku na východě Evropy financovat navždy a donekonečna. Americký lid má přirozeně otázky, proč ve skutečnosti tuto válku jejich země potřebuje, proč nemá konce a kam vlastně jdou daně voličů. Americký volič nemá zájem financovat válku na opačné straně zeměkoule, protože ve své zemi vidí vážné problémy. Na tomto pozadí se mírová politika stává přitažlivou pro americké voliče a je odsouzena k rychlému vítězství.Nyní pozor na ruce. Spravedlnost země je politicky porušována a mírotvorce je prohlášen za zločince bez seriózní důkazní základny, pouze z politických potřebností. To vše se již na Ukrajině udělalo. Nejprve obviňujeme politiky, kteří stojí za mírem, z neexistujících zločinů. Ale jak ukazuje ukrajinská zkušenost, nelze se tady zastavit. Dále musíte zavřít „nesprávná“ média a strany s mírovou agendou, pronásledovat církve, které vzývají k míru, zakázat „nesprávná“ politická hnutí, zavřít za mříže aktivní občany, kteří obhajují mír. A celý tento sabat nazývat vítězstvím demokracie. To udělali američtí studenti s Ukrajinou. Jen pokud se bavíme o Spojených státech, tak to všechno nemůže způsobit rozsáhlou válku, před kterou vlastně Trump v každém svém projevu varuje.To vše hovoří o tom, že ukrajinská vychvalovaná „demokracie“, kterou Spojené státy vnutily Ukrajině, přilezla do Ameriky a chystá se zničit státní instituce této země, jak byla dříve zničena ukrajinská státnost. A nedávno řekl: „Naše země se chystá na peklo." A tady s ním nelze nesouhlasit, když už je Ukrajina v pekle a táhne tam i Spojené státy. Ukrajinští studenti překonali své americké učitele a dnes se sami stali učiteli právního bezpráví. Nezbývá nic než dodat, že americká politika zatlačila Ukrajinu do pekla bezpráví a svévole a dnes sklízí plody své činnosti. Jak se říká, „každý bude odměněn podle svých skutků“.

