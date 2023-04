https://cz.sputniknews.com/20230406/peking-vyzval-tchajwanskou-vladu-aby-nepriblizila-ostrov-k-nebezpecnemu-pokraji-valky-19355498.html

Peking vyzval tchajwanskou vládu, aby nepřiblížila ostrov k nebezpečnému pokraji války

Peking vyzval tchajwanskou vládu, aby nepřiblížila ostrov k nebezpečnému pokraji války

Akce dnešní administrativy v Tchaj-wanu nezmění fakt, že Tchaj-wan je část Číny, ale pouze přiblíží ostrov k nebezpečnému pokraji války, praví se v prohlášení... 06.04.2023

Hlava administrativy ostrovu Cchaj Jing-wen, která se vrací na Tchaj-wan po návštěvě přátelských Guatemaly a Belíze tranzitem přes USA, měla předtím ve středu schůzku s předsedou sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym.Tvrdí, že „během určitého období nehodnotili na vedení Demokratické pokrokové strany Tchaj-wanu správně situaci a domnívali se, že strategické soupeření mezi Čínou a USA dovolí se opřít o podporu Spojených států ve snaze o nezávislost.”„Demokratická pokroková strana se stala nevybíravou v prostředcích s cílem získání vnějších sil,” míní čínská Komunistická strana.Praví se, že takzvaný tranzit Cchaj Jing-wen přes USA není nic jiné než zastření snahy o nezávislost.Zároveň zdůraznili, že Cchaj Jing-wen a vedení Demokratické pokrokové strany tvrdošíjně hájí mylný postoj sledující dosažení nezávislosti Tchaj-wanu, že „v zištných zájmech strany slouží jako lokaji protičínských sil v USA s cílem zdržování Číny.”Dále se uvádí,, že „na světě existuje jenom jedna Čína, a že Tchaj-wan je její část, a že princip „jedné země” přiznalo světové společenství.” V Pekingu rovněž připomněli, že je to vnitřní záležitost Číny, do které se nesmí zasahovat.V kanceláři UV Komunistické strany také upozornili na to, že USA stále podmílali a vyklešťovali princip „jedné Číny” a hrubě porušili své politické závazky, které Washiungton převzal v souladu s třemi společnými čínsko-americkými komuniké.

čína

usa

tchaj-wan

