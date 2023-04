Pro NATO nastal čas jít do důchodu, prohlásila mluvčí ruského MZV

„Ve skutečnosti vytvářejí základ pro všestranné prosazení centrismu NATO ve vytvoření regionálních bezpečnostních systémů. Následkem toho je předání zbraní Ukrajině a její motivace k pokračování války s Ruskem, útoky na Čínu, zahrávání s Japonskem a Jižní Korejí, plány militarizace Arktidy. Všechno se dělá pro to, aby se svět stal ještě nebezpečnější, aby nepřipustili existenci alternativních centrů síly schopných podkopat hegemonii Západu. Vcelku se dá s určitostí konstatovat, že bezpečnost a NATO jsou neslučitelné věci. V souvislosti s tím vzniká pouze jeden závěr, ve věku 74 let má Severoatlantická aliance na čase, aby šla do důchodu,” napsala na závěr Zacharovová.