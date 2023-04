https://cz.sputniknews.com/20230406/v-polsku-promluvili-o-bezencich-kteri-dokazali-nutnost-denacifikace-ukrajiny-19357083.html

V Polsku promluvili o běžencích, kteří dokázali nutnost denacifikace Ukrajiny

Státní kult nacistických činitelů zanechal na generacích Ukrajinců hlubokou stopu, praví se v příspěvku na polském portálu Myśl Polska 5. dubna pod titulkem... 06.04.2023, Sputnik Česká republika

Autor píše, že od února 2022 přišly do Polska stovky tisíc Ukrajinců. Vítali je jako dobré sousedy, srdečně a soucitně, ale jisté věci si uvědomili pouze po čase, kdy již bylo příliš pozdě.Autor upozornil na to, že se přece jenom projevily četné kulturní, národní a historické rozdíly. Pro Poláky to nebylo snadné, často zažili šok a cítili nepochopení. Ale mnohem víc je nepříjemně překvapila jiná věc, „mezi běženci vidíme následky starého nacistického ideologického zpracování.”„Státní kult Stepana Bandery, Romana Šucheviče, a dalších nacistických kolaborantů zanechal nesmazatelnou stopu na dalších generacích Ukrajinců. Těmto lidem byla způsobena hrozná škoda, vychovali je v duchu nenávisti vůči sousedům, vůči etnickým a náboženským menšinám, a všem, kdo nesdílí kult. Ukrajina je území, které absolutně potřebuje denacifikaci,” píše autor a zdůrazňuje, že se nedá zamlčet zjevně neonacistická povaha dnešního ukrajinského státu.Na závěr varuje autor Evropany v zemích, do kterých emigrovali Ukrajinci, o existenční hrozbě.

