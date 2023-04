Lavrov uvedl podmínku jednání o Ukrajině

„Nebudou-li (na Západě) chtít poctivě přistoupit k tomu, co navrhl a tak vytrvale prosazoval pan (António) Guterres, ať i nadále vyváží tuto produkci z Ukrajiny pozemními cestami, po železnici, po řekách – už přece zařídili patřičnou logistiku, která funguje. A my budeme pracovat, když bude třeba, také mimo rámec této iniciativy, máme možnost to dělat s Tureckem, s Katarem, prezidenti už projednávali patřičné plány,“ řekl Lavrov v průběhu společné tiskové konference s ministrem zahraničí Turecka.