https://cz.sputniknews.com/20230407/media-na-socialni-site-unikly-tajne-dokumenty-pentagonu-o-konfliktu-na-ukrajine-19357798.html

Média: na sociální sítě unikly tajné dokumenty Pentagonu o konfliktu na Ukrajině

Média: na sociální sítě unikly tajné dokumenty Pentagonu o konfliktu na Ukrajině

Ministerstvo obrany USA vyšetřuje únik na sociální sítě tajných materiálů, v nichž se popisuje stav ukrajinské armády a plány Spojených států a NATO na... 07.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-07T10:52+0200

2023-04-07T10:52+0200

2023-04-07T10:52+0200

svět

usa

pentagon

dokumenty

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/18511932_0:259:3073:1987_1920x0_80_0_0_e0b6c9e68f2288bc073d45e487c4d28e.jpg

Jde o dokumenty ze začátku března. Podle informace listu se šířením materiálů zabývají ruské provládní kanály na Telegramu. Konkrétní publikace se přitom neuvádějí.Podotýká se, že americké úřady pracují na odstranění těchto dokumentů ze sociálních sítí, do večera čtvrtka se jim to ale nepodařilo.Další materiál obsahuje podle informace listu stručnou informaci o 12 formovaných ukrajinských brigádách, přičemž devět z nich podle všeho zásobují a cvičí USA a jiné členské země Severoatlantické aliance. V tajném dokumentu se prý uvádí, že pohotovost šesti z těchto devíti brigád se očekává do 31. března, a ostatních – do 30. dubna. V materiálech se zdůrazňuje, že tyto brigády potřebují více než 250 tanků a 350 BVP.

https://cz.sputniknews.com/20230407/priblizili-vlastni-porazku-v-usa-si-uvedomili-ze-protiruske-sankce-byly-chybou-19355940.html

usa

pentagon

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, pentagon, dokumenty, ukrajina