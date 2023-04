https://cz.sputniknews.com/20230408/blinken-se-vyslovil-proti-zastaveni-palby-na-ukrajine-19359656.html

Blinken se vyslovil proti zastavení palby na Ukrajině

Americká vláda nevidí možnost jednání o zastavení palby mezi Ruskem a Ukrajinou, prohlásil ministr zahraničí USA Antony Blinken v interview pro mediální... 08.04.2023

„Některým lidem se může zdát myšlenka zastavení palby lákavou, a já to chápu, avšak bude-li to znamenat faktické uzákonění anexe Ruskem značného území Ukrajiny, nebude to spravedlivý a trvalý mír,“ řekl.Blinken vyjádřil rovněž obavy, že Moskva prý může využít příměří k přeskupení svých vojsk a o něco později i k útočným akcím.

