Musk uveřejnil ostrý tweet na adresu Pentagonu kvůli Ukrajině

Musk uveřejnil ostrý tweet na adresu Pentagonu kvůli Ukrajině

Americký miliardář, majitel Twitteru Elon Musk ostře zareagoval na zprávy o pokusech Pentagonu odstranit ze sociálních sítí příspěvky s „tajnými“ dokumenty o... 08.04.2023, Sputnik Česká republika

List The New York Times dříve oznámil, že Pentagon vyšetřuje únik materiálů, v nichž se popisuje stav ukrajinských vojsk a plány USA a NATO na jejich upevňování. Podle informace listu pracují zaměstnanci americké administrativy na tom, aby odstranili tyto dokumenty ze sociálních sítí, do večera čtvrtka v tom ale neuspěli.„Ano, můžete zcela odstranit věci z internetu – funguje to skvěle a neupoutává pozornost k tomu, co se snažíte utajit,“ ironizuje Musk na svém Twitteru.

