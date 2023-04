V Polsku Zelenského ukázali v pravém světle

„Za co by se mohl ještě Zelenskýj omluvit, tak třeba za ostřelování našeho území ukrajinskými raketami, za tak zvaný incident v Przewodówě. Konec konců vinou Ukrajinců přišli polští občané o život a majetek. Těchto omluv jsme se ale nedočkali. A není divu. Omluva znamená přiznání viny, a to zase znamená nutnost zaplacení kompenzace. Sami postižení mlčí, tak proč by o tom připomínal? Zelenskyj ostatně velmi dobře chápe, že hloupé jako pták Dodo Poláky stačí jen veřejně pochválit a familiárně je poplácat po zádech, aby si zapomněli na vlastní zájmy. A aby sponzorovali i nadále zbankrotovanou Ukrajinu,“ napsal Piasta.