https://cz.sputniknews.com/20230409/byl-odhalen-krok-macrona-vedouci-k-rozkolu-mezi-usa-a-evropou-19362180.html

Byl odhalen krok Macrona vedoucí k rozkolu mezi USA a Evropou

Byl odhalen krok Macrona vedoucí k rozkolu mezi USA a Evropou

Styky na vysoké úrovni mezi Francií a Čínou svědčí o růstu napětí mezi Evropou a USA v otázce jejich vztahu k Pekingu, píše The Hill. 09.04.2023, Sputnik Česká republika

2023-04-09T23:01+0200

2023-04-09T23:01+0200

2023-04-09T23:01+0200

svět

emmanuel macron

čína

návštěva

vztahy

eu

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/18034763_0:0:3352:1887_1920x0_80_0_0_3723271b2a8a05acf4e01449d21cac3d.jpg

V článku se praví, že návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Číně proběhla na pozadí cesty do Kalifornie tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen, což pouze zdůrazňuje rozpory mezi USA a Evropou v dané otázce.Návštěva Macrona za doprovodu zástupců francouzských podnikatelských kruhů svědčí o snaze Francie podpořit, „když ne upevnit,” ekonomické vztahy s Čínou nehledě na tvrzení USA o tom, že prý Peking zvažuje možnost dodávek zbraní Rusku. „Dialog s Čínou a přímé zajímavé diskuse neznamenají, že zapomínáte na ekonomické vztahy,” řekl v rozhovoru pro list jeden francouzský diplomat.Kritici na Západě přitom přímo prohlašují, že snaha Macrona posílit ekonomické vztahy s Čínou podkopává „veškeré úsilí” v pokusech o donucení Si Ťin-pchinga, aby obsadil „tvrdý” postoj vůči Moskvě,”píše list.Viceprezident a šéf analytického ústavu GLOBSEC Roland Freudenstein má za to, že nátlak na Čínu v ukrajinské otázce a současná návštěva byznysmenů není „správný signál.” „Znamená to, že jste přišli s cukrem, ale bez biče, a že všechny řeči o biči v danou chvíli nefungují,” míní pobouřený analytik.List dále píše, že jestřábí způsob hlavy Eurokomise Ursuly von der Leyenové je považován za více odpovídající názorům Centrální a Východní Evropy, které nesdílí postoj Francie a Německa vůči Číně.

https://cz.sputniknews.com/20230407/putinovi-zbyva-uz-jen-posledni-krok-k-zasazeni-rozhodujici-rany-zapadu-pisi-media-19358168.html

čína

eu

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

emmanuel macron, čína, návštěva, vztahy, eu, usa