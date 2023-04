https://cz.sputniknews.com/20230409/media-unik-tajnych-dokumentu-o-ukrajine-vyvolal-paniku-v-pentagonu--19361397.html

Média: únik tajných dokumentů o Ukrajině vyvolal paniku v Pentagonu

Média: únik tajných dokumentů o Ukrajině vyvolal paniku v Pentagonu

Únik do sítě tajných dokumentů USA o Ukrajině vyvolal paniku ve vedení Pentagonu, píše v neděli list The Washington Post s odkazem na vlastní zdroje. 09.04.2023, Sputnik Česká republika

List předtím informoval, že nová dávka tajných amerických dokumentů o Ukrajině, Číně a Blízkém Východě prý unikla na internet. Noviny píšou, že se tam mohlo dostat přes 100 dokumentů, a že škoda z tohoto incidentu je hodnocena jako významná. V Pentagonu již sdělili Sputniku, že zkoumají informaci o úniku.Podle slov „dvou úředních osob USA,” které cituje list, omezilo vedení úřadu kvůli úniku dokumentů „množství výzvědných údajů.” Přitom, jak řekla jedna nejmenovaná americká úřední osoba, dané omezení je velmi přísné, což svědčí o „vysokém stupni paniky” ve vedení Pentagonu.Dále se v článku praví, že jeden z představitelů evropské rozvědky také vyslovil znepokojení ohledně eventuálního omezení Washingtonem přístupu spojenců k budoucím výzvědným zprávám, v důsledku čeho mohou zůstat naprosto neinformovaní.Přitom se zdůrazňuje, že četné ze zveřejněných tajných dokumentů jsou označeny jako NOFORN, což znamená zákaz jejich předání cizím občanům. Dané pravidlo ale má výjimku, podle které podobné informace přece jen mohou získat představitelé blízkých spojenců USA, země patřící do aliance Pět očí, tedy Austrálie, Velká Británie, Kanada, a Nový Zéland.Mnozí američtí úředníci a jejich zahraniční partneři byli, jak píše list, ohromeni, v některých případech dokonce nahněváni různorodostí podrobností o špehování Washingtonem svých „přátel a nepřátel,” o čemž svědčí údaje zveřejněné na internetu.Média ve čtvrtek informovala, že Pentagon vyšetřuje únik do sociálních sítí dokumentů, v kterých se líčí stav ukrajinské armády a plány USA a NATO na její posílení. Noviny The New York Times napsaly, že dokumenty datované začátkem března jsou prý šířené na „ruských provládních kanálech na Telegramu.” Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov řekl v odpovědi na otázku o úniku, že Rusko nepochybuje o tom, že USA a NATO jsou přímo nebo nepřímo zapojené do konfliktu.

