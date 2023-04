https://cz.sputniknews.com/20230410/trump-obvinil-demokraty-z-vyuziti-soudnictvi-ke-zfalsovani-voleb-19366913.html

Trump obvinil demokraty z využití soudnictví ke zfalšování voleb

Trump obvinil demokraty z využití soudnictví ke zfalšování voleb

„Náš soudní systém je zkorumpovaný, demokraté ho využívají ke zfalšování prezidentských voleb 2024,” napsal Trump. Dodal, že hodlá vstoupit do války s „těmito hloupými lidmi ve vedení USA, kterým se „dobře daří jenom dezinformace a podvody s volbami”.7. dubna označil Trump administrativu stávajícího amerického lídra Joea Bidena za nejméně kompetentní za celé dějiny země. Bývalý šéf Bílého domu upozornil na to, že kvůli této nekompetentnosti nynější americké vlády zažívají USA spoustu vážných problémů, jako jsou migrační krize, faktická ztráta statutu dolaru jako světového měnového standardu, a rovněž přiblížení světa ke třetí světové válce.Trestní řízení s TrumpemV USA bylo proti Trumpovi zahájeno trestní stíhání, které se týká možného podvodu ve sféře finančních dokumentů společnosti Trump Organization, pokud jde o vyplácení peněz pornoherečce Stormy Daniels (vlastní jméno Stephanie Clifford). Trumpův advokát Michael Cohen jí zaplatil podle údajů vyšetřovatelů 130 tisíc dolarů, aby během volební kampaně 2016 neprozradila mimomanželský styk s politikem v roce 2006.První soudní líčení se konalo v New Yorku 4. dubna. Bývalý prezident vinu ze zfalšování dokumentů nepřiznal. Příští soudní jednání se plánuje letos v prosinci.V komentáři k obžalobě Trump prohlásil, že „si nikdy nemyslel, že v Americe může dojít k něčemu podobnému”. Jeho obhájce Todd Blanshe označil soud s Trumpem za pronásledování z politických důvodů.

