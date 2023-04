https://cz.sputniknews.com/20230412/ministr-obrany-srbska-poprel-tvrzeni-agentury-reuters-je-lez-ze-posilame-zbrane-na-ukrajinu-19370141.html

Ministr obrany Srbska popřel tvrzení agentury Reuters: Je lež, že posíláme zbraně na Ukrajinu

Ministr obrany Srbska popřel tvrzení agentury Reuters: Je lež, že posíláme zbraně na Ukrajinu

Srbský ministr obrany Miloš Vučević exkluzivně pro Sputnik reagoval na takzvaná zjištění britské agentury Reuters, která zveřejnila údajné informace z tajného... 12.04.2023, Sputnik Česká republika

„Tyto lži jsme popřeli více než desetkrát a uděláme to znovu. Srbsko neprodávalo a neprodá zbraně ukrajinské nebo ruské straně ani zemím obklopujícím tento konflikt. Někdo má zjevně za cíl zatáhnout Srbsko do tohoto konfliktu, ale my se důsledně držíme naší zavedené politiky," uvedl Vučević.Srbský ministr Sputniku také řekl, že země samozřejmě prodává zbraně třetím stranám, které jsou do konfliktu daleko a nemají s ním nic společného:Britská agentura uvedla, že dokument byl označen jako „tajný“ a NOFORN, což znamená, že jeho sdílení se zahraničními zpravodajskými službami a armádami bylo zakázáno.

