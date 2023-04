https://cz.sputniknews.com/20230412/stavky-evropskych-farmaru-maji-politicky-raz-prohlasili-v-kyjeve-19371001.html

Stávky evropských farmářů mají politický ráz, prohlásili v Kyjevě

Předseda Všeukrajinské agrární rady Denis Marčuk na webových stránkách organizace prohlásil, že protesty evropských farmářů kvůli ukrajinskému obilí mají... 12.04.2023, Sputnik Česká republika

„Dokud nebude plnohodnotný export mořem obnoven, užívá Ukrajina „Cest solidarity“ a dodává své zemědělské výrobky nikoli přímo do Polska a Rumunska, ale využívá těchto zemí převážně pro tranzit. Politický ráz stávek evropských farmářů je zřejmý,“ uvádějí se jeho slova na webu Všeukrajinské agrární rady.Jak tvrdí Marčuk, Ukrajina prodává část obilí Polsku, a to nemá masový charakter, a snížení světových cen obilí a olejnin je tendencí. „V Polsku byli farmáři „rozehřáti“, nezapomínáme ale na to, že na podzim tam budou volby,“ dodal.Řada organizací polských farmářů vyjádřila dříve protest v souvislosti s tím, že v zemi zůstává a prodává se obilí, které se dováží z Ukrajiny pro následující export do jiných států. Farmáři prohlásili, že ukrajinské obilí je nekvalitní a že kvůli němu se ceny místní produkce značně snížily, a ve skladištích možná nestačí místo pro novou úrodu. Podle oficiálních údajů polské strany v minulém roce bylo do Polska z Ukrajiny dovezeno kolem 2 milionů tun obilí.Nespokojenost farmářů kvůli ukrajinskému obilí se projevuje také v Rumunsku, kde asi sedm tisíc farmářů vyšlo 7. dubna na protestní akce v 18 újezdech Rumunska. Farmáři zablokovali na několik hodin traktory národní dálnice, aby upoutali pozornost úřadů na své požadavky. Farmáři jsou nespokojeni s tím, že exportované ukrajinské obilí zůstává v Rumunsku a snižuje ceny na trhu.Koncem března požádali premiéři několika členských zemí EU předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby zasáhla do krize způsobené návalem obilí z Ukrajiny. V dopise premiérů Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Slovenska se podotýkalo, že „problémy jsou spojeny se značným zvýšením dodávek ukrajinské produkce na trhy členských zemí EU, zejména hraničících s Ukrajinou nebo ležících v její blízkosti“, došlo mj. „k bezprecedentnímu růstu importu obilí, olejnin, vajec, drůbeže, cukru, jablečné šťávy, bobulovin, jablek, mouky, medu a těstovin“.

kyjev

