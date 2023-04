https://cz.sputniknews.com/20230414/mezi-kyjevem-a-londynem-vypukl-skandal-kvuli-ukrajinskym-rukojmim-19374885.html

Mezi Kyjevem a Londýnem vypukl skandál kvůli „ukrajinským rukojmím“

Mezi Kyjevem a Londýnem vypukl skandál kvůli hudebníkům ukrajinského státního orchestru, jimž byla odmítnuta britská víza, napsala pozorovatelka The Guardian... 14.04.2023, Sputnik Česká republika

V článku se uvádí, že hudebníci plánovali turné po Británii, a jejich program byl označován na webových stránkách vlády Velké Británie za „příklad britsko-ukrajinských vztahů“.Vyzval rovněž ministryni kultury Velké Británie Lucy Frazerovou, aby podala demisi. „Osoby zodpovědné za odmítnutí vjezdu do Velké Británie hercům a kulturním představitelům mají být pojmenovány a povolány k odpovědnosti. Skupiny, hudebníci a orchestry už nebudou do Velké Británie přijíždět z obav, že je tam nepustí,“ pobuřuje se Bizilj.Podotýká se, že ukrajinský orchestr měl zahájit své turné po Velké Británii koncertem v Portsmouthu 1. dubna, avšak hudebníkům včetně dirigenta a čtyř prvních houslí nevydali do té doby víza. V důsledku toho se zdrželi v Paříži o týden, a dva dny po datu, kdy mělo byt turné zahájeno, jim oznámili, že musí zaplatit 15 000 eur za mimořádné vízum.

