Ve Finsku chtějí zrušit dohodu s Ruskem

Po vstupu Finska do NATO vznikla otázka aktuálnosti dohody s Ruskem o demilitarizaci Alandských ostrovů. 16.04.2023, Sputnik Česká republika

„Po té, co se Finsko stalo členem NATO, vyvstala otázka o platnosti dohody o demilitarizaci Alandů,” píše finský list Ilta-Sanomat.Alandy mají status demilitarizovaného území od roku 1856, což bylo od té doby víckrát potvrzeno různými dohodami. Nicméně, píše autor, podporuje řada finských politiků návrh na zrušení daného statutu.Tento postoj sdílí například bývalý velitel Sil obrany, nynější poslanec finského parlamentu Jarmo Lindberg, který má za to, že členství v NATO umožňuje zpochybnění mírového statutu ostrovů. Podobný názor zastává také bývalý šéf rozvědky Sil Obrany, nově zvolený parlamentní poslanec za stranu Národní koalice Pekka Toveri, který prohlásil, že Alandy je třeba remilitarizovat kvůli údajně agresivní politice Ruska.Úřady ostrovů v osobě hlavy městské rady Veroniky Turnros míní, že Alandy mají zachovat svůj demilitarizovaný status. Jediný poslanec za Alandy ve finském parlamentě, který hájí status quo, poukázal na to, že v rámci NATO mohou existovat demilitarizovaná území a uvedl jako příklad norské Špicberky.Předtím byl na finském portálu občanských iniciativ zahájen sběr podpisů za zavření ruského konzulátu na Alandech kvůli vstupu země do NATO.

