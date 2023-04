https://cz.sputniknews.com/20230416/na-vojenske-zakladne-v-nizozemsku-doslo-k-protestum-ukrajincu-19376428.html

Na vojenské základně v Nizozemsku došlo k protestům Ukrajinců

Na vojenské základně v Nizozemsku došlo k protestům Ukrajinců

Ukrajinští běženci uspořádali protestní akci kvůli nespokojenosti s ubytováním na vojenské základně v nizozemské středovýchodní provincii Gelderland, píše... 16.04.2023, Sputnik Česká republika

„Absence soukromí, nízká úroveň výuky dětí a špatné hygienické podmínky. Ve středisku pro přijetí ukrajinských běženců (pozn. na vesnici) Harskampe vládne nespokojenost. Je tak velká, že běženci dnes uspořádali protestní akci před budovou střediska s požadavkem zlepšení životních podmínek,” praví se v příspěvku.Protestní akce se zúčastnily desítky Ukrajinců, třímali státní vlajku a několik plakátů. „Jídlo je hrozné, vzdělání špatné, zdravotní péče žádná. Chceme normální život. Tohle útočiště může být vhodné jenom na krátký čas. My jsme tu ale již déle než rok a je to velmi těžké,” řekla Ukrajinka Tatjana Kapikjanová. Další její spoluobčan si postěžoval, že lidé tu žijí „ jako na vojně,” a že kvůli tomu „nemají žádný soukromý život.”Mnozí běženci mají velké obavy kvůli dětem, protože se nedaleko konají vojenská cvičení, přičemž děti chodí do školy jenom dvakrát týdně.Nizozemská vláda přijala na začátku dubna rozhodnutí o vyčlenění Ukrajině 274 milionů eur včetně na obnovení země a její spolupráci s NATO.

