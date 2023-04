https://cz.sputniknews.com/20230418/polsko-zacalo-stavet-neviditelny-zataras-na-hranici-s-ruskem-19380311.html

Polsko začalo stavět „neviditelný“ zátaras na hranici s Ruskem

Polsko zahájilo výstavbu elektronického zátarasu na hranici s Kaliningradskou oblastí Ruska, oznámil ministr vnitra a administrativy této země Mariusz... 18.04.2023, Sputnik Česká republika

„Dnes začaly konkrétní zemní práce na výstavbě elektronického zátarasu na polsko-ruské hranici, tedy na hranici s Kaliningradskou oblastí,“ řekl.Podle slov polského úředníka to bude „dosud nevídaný moderní zátaras“, který se skládá z kamer a noktovizorů, snímačů pohybů a dalších prostředků, které mají zajistit „úplné monitorování všeho, co se děje na hranici“.Práce mají být ukončeny do podzimu tohoto roku.Polští vojáci postavili dříve na hranici s Ruskem zátaras z tří řad ostnatého drátu, z nichž každý je 2,5 metru vysoký a tři metry široký.

