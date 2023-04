https://cz.sputniknews.com/20230418/zeme-g7-odsoudily-rusko-za-dezinformace-o-ukrajine-19378907.html

Země G7 odsoudily Rusko za „dezinformace“ o Ukrajině

Země G7 odsoudily Rusko za „dezinformace“ o Ukrajině

Ministři zahraničí G7 ve společném prohlášení po schůzce v Tokiu znovu zkritizovali Rusko za „šíření lživých informací kvůli získání podpory“ pro svou operaci... 18.04.2023, Sputnik Česká republika

Schůzka ministrů zahraničí G7 za předsednictví Japonska se konala 16. až 18. dubna v japonské Karuizawě – světoznámých lázních v prefektuře Nagano. Summit G7 se má konat v Hirošimě 19. až 21. května.V současné době vyšetřuje Pentagon únik na sociální sítě materiálů, v nichž se popisuje stav ukrajinských vojsk a plány USA a NATO na jejich upevňování. List The New York Times podotkl, že dokumenty datované začátkem března se prý šíří na „ruských provládních kanálech na Telegramu“. Tvrdilo se, že se mohlo na internet dostat přes 100 dokumentů, a škoda způsobená únikem se označuje za značnou. V Pentagonu Sputniku oznámili, že zkoumají informace o úniku. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov, když odpovídal na otázku o úniku, řekl, že RF nemá pochyb o tom, že USA a NATO jsou přímo či nepřímo zapojeny do ukrajinského konfliktu.Rusko zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině 24. února roku 2022. Prezident RF Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Podotkl, že speciální operace je vynuceným opatřením, Rusku „nenechali žádné šance jednat jinak, vytvořili taková rizika v bezpečnostní sféře, že už nebylo možné reagovat jinými prostředky“. Podle jeho slov se Rusko 30 let snažilo domluvit se s NATO o zásadách bezpečnosti v Evropě, naráželo však buď na cynický klam a lež, anebo na pokusy o nátlak a vydírání, a aliance se mezitím nehledě na protesty Moskvy rozšiřuje a přibližuje se k hranicím RF.

