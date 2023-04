https://cz.sputniknews.com/20230419/na-mzv-ciny-podporili-macronuv-plan-urovnani-ukrajinske-krize-19381693.html

Na MZV Číny podpořili Macronův plán urovnání ukrajinské krize

Čína podporuje evropskou stranu v její snaze napomoci co nejrychlejšímu obnovení jednání o Ukrajině, prohlásil na středečním brífinku oficiální mluvčí... 19.04.2023, Sputnik Česká republika

Agentura Bloomberg dříve s odvoláním na informované zdroje oznámila, že francouzský prezident Emmanuel Macron hodlá předložit ČLR plán, který může podle jeho názoru napomoci jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Podotýká se, že Macron nařídil svému diplomatickému poradci Emmanuelu Bonneovi, aby pracoval s vedoucím kanceláře komise pro zahraniční věci ÚV Komunistické strany Číny Wang I na vytvoření základu pro jednání.Podotkl rovněž, že v průběhu své návštěvy v Číně si vyměnil Macron s předsedou ČLR Si Ťin-pchingem názory na ukrajinský problém.Moskva nejednou poukázala na to, že je připravena na jednání, Kyjev však jednání zakázal na zákonodárné úrovni. Volodymyr Zelenskyj na schůzce G20 řekl, že „žádný Minsk 3 nebude“. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov na to řekl, že tato slova „naprosto potvrzují“ neochotu Kyjeva jednat. Západ neustále vyzývá RF k jednáním, na něž je Moskva ochotna přistoupit, přitom se ale na Západě ignoruje stálé odmítnutí Kyjeva jednat. Stálý zástupce RF při OSN Vasilij Něbenzja ve svém rozhovoru prohlásil, že Moskva je ochotna projednat návrhy Kyjeva na urovnání, které by braly ohled na návrhy ruské strany a na reálnou situaci, ukrajinský režim však o to nemá zájem.V Kremlu dříve prohlásili, že předpoklady k převedení situace na Ukrajině na mírové koleje v současné době nejsou, naprostou prioritou pro Rusko je dosažení cílů speciální operace, v současné době je to možné jen vojenskou cestou. Dodali tam, že RF vysoce oceňuje úsilí všech zemí, které se pokouší převést urovnání konfliktu na Ukrajině na mírové koleje, to ale zatím není možné. Jak prohlásili v Kremlu, situace na Ukrajině může přejít na mírové koleje za podmínky, že bude brán ohled na faktickou situaci a na nové reality, všechny požadavky Moskvy jsou dobře známy.

