Připojení Krymu k Ruské říši před 240 lety přineslo regionu mír, prosperitu a bezpečnost, napsal nejvyšší představitel republiky Sergej Aksjonov na svém kanálu... 19.04.2023, Sputnik Česká republika

Dnes slavíme všeruské památné datum - Den přijetí Krymu, Tamaně a Kubáně do Ruské říše. Poté, co se starověká Taurida stala součástí velkého státu, začala vzkvétat. Rusko přineslo na krymskou zemi mír, bezpečnost a rozvoj,“ napsal Aksjonov.Manifest o připojení KrymuDne 19. (podle starého kalendáře 8.) dubna 1783 podepsala císařovna Kateřina II. nejvyšší manifest „O přijetí Krymského poloostrova, ostrova Tamaň a celé Kubáňské strany do Ruské říše“. Tak se Krymský poloostrov a území současného Krasnodarského kraje staly součástí ruského státu. V Rusku je tento den prohlášen za památné datum.

