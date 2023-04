https://cz.sputniknews.com/20230419/v-ruskem-archivu-uvedli-jak-stalin-zamitl-polske-naroky-na-zapad-ukrajiny-19382529.html

V Ruském archivu uvedli, jak Stalin zamítl polské nároky na západ Ukrajiny

V Ruském archivu uvedli, jak Stalin zamítl polské nároky na západ Ukrajiny

Josif Stalin v roce 1844 kategoricky zamítl jakékoli nároky polské emigrantské vlády v Londýně na Západní Ukrajinu a úloha Stalina ve vytvoření a formování... 19.04.2023, Sputnik Česká republika

Ruský archiv a Ruská státní humanitární univerzita vydaly společně sbírku pod titulkem: O historické jednotě Rusů a Ukrajinců. Dokumenty. Tato kniha je čítankou archivních dokumentů vysvětlujících hlavní teze článku prezidenta RF Vladimira Putina O historické jednotě Rusů a Ukrajinců zveřejněného 12. července roku 2021. Kniha zařazuje 242 dokumentů z ruských a ukrajinských archivů z období od 11. století až do prosince roku 1991. Celá kapitola knihy je věnována vzniku Ukrajinské SSR.„Úloha Stalina ve vzniku a formování Sovětské Ukrajiny si vůbec zaslouží zvláštní pozornost. Jen málokdo ví, že s návrhem přenést metropoli Ukrajiny z Charkova do Kyjeva v lednu roku 1934 přišel právě on,“ řekl Artizov v rozhovoru pro noviny Rossijskaja gazeta u příležitosti vydání nové sbírky.Artizov citoval zveřejněný ve sbírce dopis představeného Ukrajinské řeckokatolické (uniatské) církve, metropolity Haličského a arcibiskupa Lvovského, antikomunisty Ondreje Šeptického, který napsal Stalinovi v říjnu roku 1944: „Znovu jste připojil západní ukrajinské země k Velké Ukrajině. Za naplnění tužeb a snah Ukrajinců, kteří se po staletí považovali za jeden národ a chtěli být sjednoceni v jednom státě, vyjadřuje Vám ukrajinský národ svou upřímnou vděčnost… Za všechno toto patří Vám, Nejvyšší vůdci, hluboká vděčnost nás všech.“Šeptickyj v červenci roku 1941 nejdříve uvítal okupaci ukrajinských území německými vojsky a v září roku 1941 zaslal Hitlerovi pozdravný dopis u příležitosti dobytí Kyjeva Němci. Koncem roku 1941 vyzval Šeptickyj pravoslavné duchovní Ukrajiny, aby se sjednotili pod záštitou římského papeže.Šeptickyj zaujal také vlídný postoj k vytvoření hitlerovci divize SS Halič. Vojáci této divize páchali válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, zúčastnili se mj. zničení polské vesnice Guta Peniacka, kde bylo zavražděno přes 500 lidí. Rudá armáda rozdrtila Halič v létě roku 1944. Vojska SS, do jejichž složení patřila Halič, byla uznána Norimberským tribunálem za zločinnou organizaci.

