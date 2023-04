https://cz.sputniknews.com/20230420/nemecko-nechce-pustit-do-eu-britskeho-zoldaka-ktery-bojoval-na-strane-kyjeva-19386139.html

Německo nechce pustit do EU britského žoldáka, který bojoval na straně Kyjeva

2023-04-20T21:21+0200

2023-04-20T21:21+0200

2023-04-20T21:21+0200

Aslin byl zajat v Mariupolu a v červnu loňského roku byl v Doněcku odsouzen k trestu smrti na základě obvinění z účasti v ukrajinské ozbrojené agresi zaměřené na uchopení moci v DLR. Podle britských médií se do vlasti vrátil v rámci výměny zajatců v září loňského roku. Podle Berliner Kurier se Aslin odříjna neúspěšně snaží dostat zpět na Ukrajinu.„Aslin však nemůže jet do Evropské unie, protože německé úřady mu zakázaly vstup,“ napsali novináři po rozhovoru se žoldákem.Vzhledem k tomu, že pravidelné lety na Ukrajinu jsou pozastaveny, v říjnu se tam Brit pokusil dostat po zemi - přes Polsko. Aslin byl však zadržen na polském hraničním přechodu a deportován zpět do Velké Británie, jako důvod uvedl německý zákaz vstupu do EU, píše Berliner Kurier.Aslin tvrdí, že důvody zákazu vstupu do EU nezná a čeká na objasnění od německých úřadů. Dále uvádí, že jeho trvalé bydliště je v ukrajinském Nikolajevu, kde na něj čeká jeho přítelkyně.„Rozčiluje ho skutečnost, že je to právě Německo, které mu nyní brání v návratu domů. Zadržení v očekávání deportace kvůli zákazu vjezdu má na něj silný vliv,“ píše se v publikaci.V listopadu2022 noviny Daily Mail uvedly, že britský žoldák Aiden Aslin, který bojoval na straně Kyjeva, byl zajat v Mariupolu a na podzim se díky výměně vrátil do vlasti, má v úmyslu vrátit se na Ukrajinu, kde bude provozovat svůj kanál na YouTube, ale brát do ruky zbraň se nechystá.

